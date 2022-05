Kiko Matamoros debe de estar muy contento porque su chica, Marta López Álamo, está haciendo muchos planes con sus hijas. Mientras el colaborador pasa hambre y muchas fatigas en 'Supervivientes 2022', su novia se divierte con dos de sus hijas en uno de los restaurantes muy solicitados de la capital. La modelo es la defensora de su chico y lo hace lo mejor que puede pero en más de una ocasión ha dejado claro que el mundo de la televisión no le gusta nada. Hace unas semana, Marta López estallaba contra 'Sálvame' debido a unos vídeos que quería difundir el programa sobre su pasado como miss. "No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio, quiero que se me respete. Me cuesta mucho venir a estas cosas, lo pasó fatal", zanjaba la joven prometiendo que no volvería al programa.

De momento a las galas de 'Supervivientes' sí que asiste con todas sus ganas pero es evidente que la modelo se siente incómoda con ciertos temas. Es muy recurrente que se hable sobre la mala relación que tiene la joven con la ex de Matamoros, Makoke. La malagueña dice que la modelo está obsesionada con ella, pero de momento Marta López prefiere no pronunciarse. También se rumorea que la relación entre Laura Matamoros y ella tampoco es buena. Ni tampoco, que eso sí que está más que confirmado, que la relación entre Anita Matamoros y la modelo es pésima, ya que su propio padre no se habla con su hija.

Instagram

Dejando esos rumores atrás, Marta ha demostrado que tiene muy buena relación con Lucía e Irene Matamoros. La influencer y las dos hijas menos mediáticas del colaborador han disfrutado de un planazo por Madrid. Mientras cenaban en un japonés en dónde los platos no podían tener mejor pinta, seguramente han comentado cómo están viendo a Kiko Matamoros en la isla.





