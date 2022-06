¿Siguen teniendo la misma relación Anita y Laura Matamoros? La joven influencer, hija de Makoke y Kiko Matamoros acudía a los Premios Elle y era de lo más amable con la prensa en el photocall del evento. El distanciamiento entre Anita Matamoros y su padre, además de personal, también es físico, ya que el colaborador se encuentra participando en 'Supervivientes 2022'. A la joven le gusta bastante el programa pero confesaba que no tiene tiempo material para verlo por completo. Anita prefiere seguir con ese distanciamiento con su padre y no sabemos sí con el resto de sus hermanos.

En concreto, se le ha preguntado a la joven por su relación con su hermana Laura Matamoros, con la que suele coincidir en muchos eventos por la mismo profesión que ejercen. La influencer de 29 años está en un proceso de evolución personal desde que ha decidido, junto a Benji Aparicio, romper su relación por tercera vez. La pareja ha luchado en varias ocasiones, y han intentado estar juntos por sus dos hijos, pero finalmente no han podido conseguir que funcione. ¿Le está apoyando Anita en este duro momento? ¡Dale al PLAY y escucha todo lo que nos ha dicho!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Bastante prudente, Anita Matamoros se ha dedicado a decir que "no ha podido ser" cuando le preguntan por la separación de su hermana con el padre de sus hijos. "Es una mujer muy fuerte. Intentamos vernos todo lo que podemos. Por lo menos dos veces al mes", confesaba la joven en el photocall dejando claro que apoya a su hermana 100%,

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io