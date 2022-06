Lucía Rivera es una mujer nueva desde hace unos meses, y es que si a finales del año 2021 decía que ella sólo estaba enamorada 'de su trabajo', parece que el 2022 le ha traído un amor más 'físico', porque desde el pasado abril sabemos que la joven, de 23 años, sale con un futbolista llamado Nacho Méndez, con el que se dejó ver públicamente en sus redes sociales en una escapada a Asturias. Desde entonces ha intentado que esta relación pase desapercibida, pero en un reciente evento en Madrid no ha podido ocultar su felicidad.



Lo que Lucía ha querido dejar claro ante todo es que ella es feliz con o sin novio: "Si no eres feliz solo, mejor no tener pareja", ha aconsejado con una gran verdad, aunque admite que su felicidad ahora no es mayor, pero sí diferente. De hecho, por muy seria que quiera mostrarse hablando de su nueva aventura sentimental, en sus redes sociales no para de sonreír cada vez que comparte algo con el mediocentro del Real Sporting de Gijón.

Profesionalmente, Lucía está a punto de dar un gran salto con un proyecto "muy guay" que requiere "mucho tiempo y mucho esfuerzo" por su parte, pero aunque no puede contar nada, ha dejado claro que le hace mucha ilusión, pero eso no le va a quitar de su gran pasión, que es su trabajo actual, la moda, ni de irse de vacaciones a la playa: "Necesito rayos de sol. Yo creo que todos lo estamos deseando".

Por otro lado, la joven sigue preocupada por su salud mental: ella misma reveló hace un tiempo que sufre depresión, y que está yendo a terapia para poder superarla: "Yo estoy bien, estoy mejor. Hoy te digo que estoy bien y a lo mejor mañana no salgo de mi casa. Pero bueno, estoy en terapia, que es muy importante. Darle la gravedad que tienen estos asuntos es importante también. Creo que las enfermedades mentales todavía no están tratadas con la importancia que tienen. Yo pensaba que eso no iba a llegar y un día llegó y no sabes qué hacer", dijo el pasado mayo.

