Poco a poco Georgina Rodríguez está volviendo a recuperar su vida de antes de la tragedia que tuvo que vivir tras el fallecimiento de su bebé. La modelo no se quiere separar de su familia pero está haciendo varios esfuerzos para volver con sus compromisos profesionales y personales. La mujer de Cristiano Ronaldo asistió a la alfombra roja del Festival de Cannes y deslumbró con un espectacular vestido. La vimos más seria de lo normal pero es entendible que todas las fuerzas aún no estén con ella. De hecho era la primera vez que se separaba de su pequeña Esmeralda.

Por su perfil de Instagram, hemos podido ver cómo Georgina está recuperando su sonrisa. La joven, de 28 años, ha hecho quedada en Madrid con su grupo de amigos para disfrutar de planes muy divertidos junto a los hijos de la pareja. Todos han disfrutado de una buena comida en hotel Pestana CR7 Gran Vía, complejo de lujo que el futbolista inauguraba hace poco más de un año. Después de comer, acudieron al teatro para ver el conocido musical del Rey León. "Las mejores vistas, la mejor compañía y terminamos una tarde tan especial en el teatro", escribía la joven con fotos para el recuerdo.

Georgina no solo ha lucido sonrisa, sino que también ha escogido un look muy cómodo y veraniego para este día de actividades. Vestido camisero de manga corta y estampado tropical que se ceñía a su cintura gracias a un cinturón a juego. Ese ha sido el outfit escogido por la modelo y lo ha combinado con unos zuecos de tacón en color camel y minibolso a juego.

