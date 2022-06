Alejandra Rubio responde, tajante, a las duras palabras de Gabriela, hija de Bigote Arrocet, contra su abuela, María Teresa Campos, y su familia. La hija de Terelu Campos acudió a su puesto de trabajo en 'Viva la vida' y allí, además de reaccionar a la entrevista de su abuela en DIEZ MINUTOS, contestó a las duras palabras de la hija de Edmundo Arrocet quien, en una entrevista para el programa, arremetió contra el clan Campos. Gabriela afirma que su padre rompió con María Teresa porque "no le gustaban los gritos y discusiones" y afirma que Terelu Campos y Carmen Borrego tuvieron mucho que ver en el fin de la relación porque se entrometían mucho en su historia.

"No son de mi agrado. No las conozco, pero siempre han tenido polémicas conmigo. Me han dicho cosas feas. Las hermanas se sacan la polémica entre ellas, quién cobra más que la otra... Me parecen unas mujeres que no le llegan al talón a su madre, ni en la inteligencia ni en el físico. Lo deseo lo mejor a todas, pero ojalá la nieta no siga el ejemplo de su madre y de su tía", eran las palabras de Gabriela Arrocet sobre Terelu Campos y Carmen Borrego que han indignado a Alejandra. En el vídeo de la parte superior, recogemos la respuesta de Alejandra Rubio, que acaba de estrenar el bikini más 'hot' para el verano, a Gabriela Arrocet. Edmundo Arrocet, todos los detalles de su vida en imágenes.



En 'Viva la vida', Alejandra reconoció que no conocía de nada a Gabriela. "Esta señora no ha vivido nada de la relación. Si hablaran los otros hijos, lo entiendo, pero... Yo no sabía de la existencia de esta señora" y defiende al clan Campos cuando se refiere a la familia como 'séquito'. "No somos una secta, no te preocupes". "Quiero pedir a Gabriela que se informe antes de hablar. Eso de si una cobra más o menos... mi madre y Carmen no entran en eso, no las conoces de nada, no tienes derecho a hablar, no sabes de su vida, ni ellas de la tuya. No las quisiste conocer, fue feo por tu parte" añade. Terelu Campos y Carmen Borrego, así fue su relación con Edmundo.

