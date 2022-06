Rocío Flores vuelve a estar en el punto de mira. La colaboradora ha estado envuelta en numerosas polémicas, sobre todo después de que su madre decidiese romper su silencio en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', donde desveló cómo era realmente la relación con su hija. Sin embargo, en esta ocasión la hija de Antonio David Flores ha sido noticia por algo que no tiene nada que ver con su familia, y es que parece que ha sido pillada cometiendo numerosas infracciones en el interior de un coche.

Todo ha surgido después de que a través de las redes sociales se publicase un polémico vídeo en el que aparece ella saltándose varias normas viales. Dentro de un coche en el que se le puede ver acompañada de algunos amigos y de su pareja, Manuel Bedmar, con el que parece estar muy bien tras superar su crisis, Rocío Flores aparece bailando sin el cinturón de seguridad puesto.

Sin embargo, esta no es la única infracción que se le puede ver cometer en este vídeo. La hija de Rocío Carrasco decide ponerse de pie en un momento determinado para sacar la cabeza por el techo descapotado. Tras realizar unos cuantos movimientos en esta postura, Rocío Flores decide sentarse en las piernas de su chico, mostrando cómo en el coche hay más personas de las permitidas. Sin duda, un comportamiento temerario que varios usuarios no han dudado en denunciar a través de sus redes sociales pidiendo que se reprenda su actitud con algún tipo de multa.

De momento, parece que algunos de ellos ya han puesto en conocimiento de la policía este vídeo, por lo que habrá que esperar para saber si será sancionada. Lo cierto es que la hija de Antonio David podría enfrentarse a una multa económica y a una retirada de puntos del carné de conducir por estas imágenes sobre las que ella no se ha pronunciado, por ahora. Sin duda, una mala noticia que se suma al resto de polémicas a las que ha tenido que hacer frente en estos últimos meses, sobre todo después de que se confirmase la separación de su padre con Olga Moreno.

