Almudena Cid habla de maternidad tras su divorcio de Christian Gálvez. El pasado fin de semana, la joven, autora de la saga 'El mundo de Olympia', estuvo en la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares de su nueva obra 'Acompáñame' y allí habló de todas sus facetas profesionales como la literatura, la gimnasia y la interpretación y reveló en cuál se siente más cómoda. "Ahora mismo diría que en la de actriz, de la de gimnasta estoy retirada y lo siento ya como algo lejano, aunque cuando voy a un gimnasio recupero muy bien las sensaciones y sé muy bien que decir a las gimnastas para ayudarles y que herramientas darles, pero ahora mismo mi mente está centrada en la interpretación que es lo que me da a mi la vida" comentó tras triunfar con la obra 'Una historia de amor'.

En el vídeo de la parte superior, Almudena Cid revela en qué momento se encuentra después de su ruptura con Christian Gálvez, su cambio de casa y su nueva vida. "Estoy en un momento de reconstrucción y reconocimiento a mí misma y no siento el temor que sentía hace unos meses", reconoce. Además, habla de maternidad. ¿Le gustaría ser madre en un futuro? ¡Dale al play y descúbrelo!

Ana Ruiz / HEARST

Almudena Cid, que reconoce estar centrada en ella misma, asegura estar sorprendida por todo lo que ha aprendido en los últimos meses tras el fin de su matrimonio con Christian Gálvez que, tras la ruptura, comenzó una nueva relación con la presentadora Patricia Pardo a la que declara su amor a los cuatro vientos. "Estoy en un buen momento, estoy bien conmigo y estoy sorprendida del descubrimiento que he hecho de mí en todo este proceso", asegura la ex gimnasta que se ha centrado en su familia, amigos y carrera para comenzar su nueva vida.

