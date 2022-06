Hace tan solo unas semanas Imanol Arias aparecía en el programa 'La Kapital' en Tele Bilbao para hablar sobre el final de 'Cuéntame'. Una entrevista en la que el actor dejó a todos muy sorprendidos al confesar que no quería volver a trabajar en 'RTVE', cargando duramente tanto contra la cadena como con el Gobierno. Unas polémicas declaraciones que generaron un gran revuelo. "Espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país", sentenciaba el actor en ese momento dejando ver lo molesto que estaba al saber que una de las series más longevas llegaba a su final.

Unas duras declaraciones que más tarde intentaría rectificar pidiendo perdón y asegurando que sentía que se había pasado "tres pueblos" con lo que había dicho tanto sobre la cadena como sobre las personas que trabajan en ella. Sin embargo, parece que para la UGT no ha sido suficiente y han emitido un comunicado en el que piden que el actor no vuelva a trabajar en 'RTVE'.

Las declaraciones de Imanol Arias falseando la realidad de @rtve y de #Cuéntame hacen un daño terrible a nuestro Servicio Público. En @UGTRTVE lo tenemos muy claro, IMANOL NO DEBE VOLVER A RTVE.



"Imanol Arias no debe volver bajo ningún concepto a trabajar para RTVE, a soportar este castigo. Hágase lo que haya que hacer con 'Cuéntame', dese el giro que haya que dar para que el sufrimiento de Imanol Arias no se alargue ni un solo segundo más", han indicado a través del escrito que han compartido haciendo referencia de forma irónica a las palabras que realizó el actor asegurando que estaba deseando que le "liberasen".

Un escrito en el que también han sacado a relucir que el intérprete gana por cada capítulo de la serie 47.000 euros. "Desde UGT RTVE creemos que lo que hay que cortar de raíz es la relación de RTVE con Imanol Arias, y ya dejamos el tono irónico porque el daño a esta nuestra casa es INMENSO, inconmensurable", han sentenciado dejando claro que "no se puede poner en duda" un programa que durante décadas ha sido tan emblemático para la cadena.

"Lo que vemos nosotros es solo a un DESAGRADECIDO con todas sus letras y en mayúsculas. Lo que vemos es un actor que se hizo y se forjó en y gracias a esta casa, a la que se lo debe todo, y que ahora vomita un montón de basura sobre ella", han sentenciado sacando a relucir su juicio con Hacienda, sobre el que él ya habló dejando claro que estaba "muy tranquilo". "RTVE no puede seguir ni un minuto más con quien falsea tanto la realidad en su perjuicio. Que se vaya YA y que no vuelva JAMÁS". Con estas palabras han finalizado este comunicado en el que muestran su gran enfado y rechazo hacia el actor.

