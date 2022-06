Este jueves 16 de junio se ha celebrado en la capital hispalense un desfile con el que la Maison Dior presenta al mundo su colección Cruise 2023, esa con la que entre temporada y temporada de Alta Costura se adelantan tendencias futuras. Muchos han sido los rostros conocidos que se han acercado hasta Sevilla para disfrutar de una noche mágica pero alguien muy importante faltaba en esta cita. Carmen Lomana no ha asistido al evento porque no ha sido invitada y parecía algo molesta en 'Ya son las ocho'.

"Es la gran intriga porque ¿a quién han invitado? De la ciudad de Sevilla no hay ni un 5% de la sociedad sevillana. No sabemos quienes han hecho las invitaciones o en qué se han basado. Yo pregunté como buyer (como cliente) a quiénes iban a invitar. Me dijeron que a partir de los que gasten 100.000 euros al menos al año comprando", empezaba explicando la socialité para sentenciar: "Me pareció algo tan ridículo. Pero es que yo he visto gente ahí que no ha pisado Dior en su vida".

Telecinco

"Está todo el mundo un poco descolocado porque si Dior hace un desfile en España y en Sevilla yo creo que tendría que haber una representación importante de la sociedad sevillana y española. Luego está muy bien que traigan gente de fuera. Creo que hay 900 invitados y a mí eso me parece demasiado para un desfile. Vamos si hay alguien que tiene que estar ahí, esa soy yo. Primero porque siempre he tenido una relación muy estrecha con Dior, he ido a todos los desfiles de Alta Costura y después estas navidades hice una cena en mi casa para Dior. Me dijeron ellos que hiciera yo las invitaciones porque conocía a mucha gente", continuaba. Carmen Lomana está bastante enfadada por no haber sido invitada, incluso ha confesado "no volver a comprar".

