Asraf Beno ha protagonizado uno de los momentos televisivos más surrealistas de los últimos tiempos. El futuro marido de Isa Pantoja, que participa en los debates de 'Supervivientes' como defensor de su hermano Anuar, séptimo expulsado de esta edición, quedó en shock tras ver el vídeo íntimo de Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Honduras. Y, tan 'shockeado' -palabra que usó el mismo-estaba que incluso olvidó quién es su suegra.

Tras ver las imágenes, Asraf preguntó al presentador: "¿Esto lo vais a emitir? ¿Lo va a a ver todo el mundo?". Ion Aramendi le contestó que sí se iban a ver pero antes quería saber cómo creía él que reaccionaría su suegra al ver el vídeo. Ha sido entonces cuando, el novio de Isa Pantoja le ha respondido: "¿Mi suegra quién es, Isabel?". Una desconcertante respuesta que ha provocado las risas de sus compañeros y la incredulidad del presentador. "¡No puedes hacer esto!", le decía entre risas.

Captura TV

Lydia Lozano ha soltado una gran carcajada mientras decía: "¡No sabe quién es su suegra!".



Con este lapsus, Asraf demuestra que su relación con Isabel Pantoja es prácticamente nula. Aunque Isa sí habla con su madre cada vez que puede, no ocurre lo mismo con su futuro yerno. El colaborador televisivo nunca se ha cortado la hora de decir lo que piensa de su futura suegra y revelar los 'feos' que considera ha hecho a Isa, como no felicitar a Albertito por su cumpleaños o el día que rompió a llorar cuando contó que no se hablaba con ella.



