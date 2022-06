Bertín Osborne ha reaparecido en el concierto que José Manuel Soto ha realizado en la Maestranza de Sevilla. Un evento muy especial porque se ha hecho con fines solidarios a favor de Andex y la Fundación Alalá. El presentador se ha mostrado muy feliz de poder acompañar a su amigo en esta noche tan importante y ha confesado que antes de la pandemia por coronavirus incluso se plantearon la idea de actuar juntos. "Soto es mi hermano, me hacía mucha ilusión. Hablamos incluso de hacer una gira juntos", ha indicado.

El cantante ha confesado que le parece que ha tenido una idea maravillosa al querer realizar un concierto de estas características. Sin duda, una noche muy especial donde no ha dudado en desvelar cuál es el plan que está deseando poder realizar este verano. Descubre cómo pasará sus vacaciones haciendo click en el vídeo de arriba.

Bertín Osborne está pasando un gran momento personal tras su separación con Fabiola. Ambos han demostrado que a pesar de que su relación no ha salido como ellos esperaban siguen estando muy unidos, tanto es así que no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su ex pareja desvelando el motivo por el que ella no pudo estar en la Primera Comunión de sus nietos. Si quieres enterarte de qué le impidió acudir y cómo se encuentra su hija Claudia, que está a punto de dar a luz, haz click en el vídeo de arriba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io