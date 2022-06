La pareja ha decidido darse una segunda oportunidad justo cuando se cumple un año de su separación. Fue en junio de 2021, cuando la empresaria y el director musical confirmaron el fin de su matrimonio tras 13 años de casados y 15 de relación a través de las redes sociales con un comunicado conjunto en el que aseguraban que, a pesar de la ruptura, seguirían siendo una familia por el bien de sus cuatro hijos. "Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño", escribieron en sus redes .

Amelia y Manuel cumplieron su promesa y, en los últimos meses, era habitual verles compartir planes en familia como una escapada a la nieve. Quizá esa cercanía ha hecho que la ex pareja lime asperezas y hayan decidido dar una nueva oportunidad a su relación de pareja. En el vídeo de la parte superior, recogemos las primeras palabras de Amelia Bono y Manuel Martos tras su reconciliación. ¡Dale al play!

Gtres

"Estábamos muy bien y ahora mejor aún así que todo muy bien" aseguraba Amelia en sus primeras declaraciones tras conocerse su reconciliación. La empresaria confirmó que la buena noticia había llenado de alegría a sus respectivas familias. "Estamos todos muy felices", añadió y reconoció que el director musical es el hombre de su vida. Por su parte, Manuel Martos corroboró las palabras de su esposa. "Estamos muy bien, muy felices y muy contentos". ¡Enhorabuena pareja!

