"¿Sabéis de algún sitio donde pueda aprender inglés? Pero inglés de verdad". Esta era una pregunta recurrente que Ana Milán lanzaba a sus seguidores durante sus divertidos y famosos directos durante la cuarentena, los cuales han evolucionado al podcast 'La vida y tal' que presenta junto a Sebastián Gallego. Ahora parece que la actriz ya ha conocido dónde aprobar su asignatura pendiente: perfeccionar su inglés, y es que ha puesto rumbo a Australia, más concretamente a Sídney, después de haber disfrutado de las vacaciones con su amiga Cayetana Guillén Cuervo.

La alicantina no solo está aprendiendo el idioma sino que también está descubriendo todos los rincones de la ciudad y lo está compartiendo casi totalmente. "Yo ya sé que estoy muy pesada pero es que estas cosas hay compartirlas. Ya me contarás tú a mi la belleza", comentaba la actriz sobre un vídeo de una puesta de sol en las playas australianas de North Bondi. Aunque este no es su barrio favorito: "Claramente ya tengo una zona favorita de Sídney: Paddington".

En este tiempo, la actriz se ha superado a sí misma demostrándose que ha salido con éxito de la zona de confort atreviéndose a romper con todo a sus 48 años: “Es una sensación extraña lo de volver a clase, lo de hacer excursiones, lo de pertenecer a un grupo que no conoces de nada pero que de golpe pasan a ser tus compañeros de viaje. Si existe lo de salir de la zona de confort es esto sin duda. Nada conocido. Todo por conocer. Estoy realmente emocionada”, ha escrito en uno de sus posts.

Disfrutando del éxito de su podcast y de la película 'Camera Café: la película', la actriz se ha tomado un respiro para seguir pensando en la formación y vivir esta experiencia que, sin duda, está siendo un gran aporte para ella a nivel personal.

