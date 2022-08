Después de más de dos años de encierro, Isabel Pantoja por fin comienza a volver a la normalidad. La tonadillera ha disfrutado de unos agradables días de vacaciones en las playas gaditanas. Ha sido este mismo fin de semana cuando José Antonio Avilés ha conseguido ha "pillado" a Isabel en bañador y vestido playero, en actitud relajada, y en compañía de un grupo de amigos.

Hacía años que los objetivos de los paparazzi no capturaban a la cantante de esta manera, disfrutando de un día de playa como el común de los mortales. El colaborador le ha entregado en mano personalmente a María Patiño la fotografía de la cantante y la presentadora no ha podido evitar su sorpresa: "Esto no me lo esperaba, es una imagen que perfectamente podría estar en la portada de cualquiera de las cuatro grandes revistas del corazón de nuestro país".

Según María Patiño, la imagen de la cantante demuestra la situación en la que se encuentra la tonadillera en estos momentos, una imagen que, en palabras de Patiño, "va a alegrar mucho a la familia, a los amigos y a los hijos de Isabel Pantoja".

Hace mucho tiempo que no veíamos a la cantante en estas circunstancias y que la fotografía prueba que Isabel va volviendo poco a poco a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Después de la guerra abierta con su hijo Kiko Rivera, sus problemas económicos y familiares, y sobre todo tras el fallecimiento de su madre doña Ana no habíamos vuelto a Isabel Pantoja en una actitud relajada.

Telecinco.es

Según ha explicado Avilés, las fotografías se han tomado en las playas de Conil de la Frontera, Cádiz, este mismo fin de semana y muestran a Isabel Pantoja en bañador y vestido playero, en actitud relajada, y en compañía de un grupo de amigos.

José Antonio Avilés ha explicado además que durante el programa de este domingo, una persona del entorno de la cantante se ha puesto en contacto con él para decirle que "nos tenemos que ir acostumbrando a ver así a Isabel porque comienza una nueva etapa para ella".

Según un vídeo que grabaron las mismas personas que captaron a la cantante en este chiringuito, la cantante se encuentra tan tranquila en compañía de sus amigos que en un momento concreto les dice una frase que demuestra su estado de ánimo: "No voy a aguantar más, voy a poner punto y final".