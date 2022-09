Bertín Osborne habla de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. La marquesa de Griñón y el empresario se casarán el 17 de junio de 2023 en 'El Rincón', la finca familiar que la hija de Carlos Falcó e Isabel Presyler heredó de su padre y la noticia de su compromiso matrimonial ha 'alegrado' el panorama del papel couché. Uno de los que ha opinado sobre el enlace ha sido el cantante, que ha tenido en dos ocasiones a Tamara Falcó en su programa 'Mi casa es la tuya', después de recoger, en Madrid, uno de los premios que concede la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.

Bertín Osborne agradeció el galardón y reconoció que está a tope de trabajo. "Estoy en dos cadenas, Canal Sur y Telemadrid, y si ahora empiezo en Telecinco vais a tener monográfico de Bertín aunque van a ser programas distintos. Eso, más los conciertos más un montón de cosas que tengo, estoy un poco cansado" y revelaba su secreto para llegar a todo. "Con vida sana, mucho deporte y vitaminas, de momento aguanto. He perdido 10 kilos y sin ropa gano muchísimo", bromeó.

Gtres

Bertín Osborne también quiso hablar de la noticia de la semana: la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva aunque reconoció que no sabía quién era el empresario. "Ahhhh, Onieva, pues a esos los conozco todos, será algún sobrino o hijo de algún amigo" comentó divertido y aclaró la relación que le une a los Onieva. "Los Onieva han sido íntimos amigos de mis padres de toda la vida con lo cual seguro que él tiene que ver algo con alguno de ellos y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y le doy la enhorabuena porque Tamara es para robarla", aseguró.

Gtres

Bertín Osborne habló de cómo está su relación con su ex, Fabiola Martínez. "Voy a verla ahora mismo y voy a echar la tarde con ellos y a jugar al Monopoly" y reconoció que no piensa en volver a enamorarse. "Nada, nada ¿tú crees que me da tiempo? No me da tiempo ni tengo ganas. Me divierto muchísimo lo paso fenomenal pero no tengo nada en la cabeza ni pienso tenerlo en mucho tiempo", dijo.