Telecinco

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Georgina, Tamara Falcó Rocío Carrasco ... son muchos los rostros conocidos que se han animado a hacer una docuserie sobre sus vidas. Crear un reality y exponerte así ante el públicoy son muchas las plataformas que apuestan por nuevas caras, entre ellas la de Jesulín de Ubrique. En concreto va a ser la plataforma de Netflix la encargada de realizar una docuserie sobre la vida del torero y todo lo que le ha rodeado. Cabe recordar que Belén Esteban fue durante un tiempo parte de la vida del diestro, por lo que a lo mejor tendrá unas palabras para la madre de su hija. ¿Qué piensa la colaboradora de este nuevo reality?, ¿ha podido participar en esta docuserie?El torero hablará de cómo se conocieron él y la de Paracuellos,"Veo fenomenal que Jesús lo haga. Creo que tiene una vida… No lo veo nada mal. Entiendo que salga su mujer perfectamente", contaba Belén Esteban en ' Sálvame' este 25 de octubre. La colaboradora estaba bastante tranquila por lo que se pueda contar en la serie. Aunque han sido mucho los momentos polémicos que han vivido como ex pareja y también con la mujer del ex torero, María José Campanario, parece que la calma llegó hace tiempo.Parece que el objetivo de los capítulos de esta nueva docuserie es muy claro, repasar la figura de Jesús Janeiro Bazán, un tipo polifacético que, aunque se hizo popular por su carrera como torero, a la que ha regresado este mismo año con una vuelta a los ruedos a sus 48 años, ha tocado más palos como el de la canción. A nadie se le olvida aquel "Toa" de 1996.