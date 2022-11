Samantha Vallejo-Nágera ha pasado por quirófano. La jurado de 'MasterChef' ha utilizado sus redes sociales para desvelar que ha pasado por el hospital para someterse a una operación de rodilla. Desde la cama del centro hospitalaria donde fue intervenida, la chef ha querido compartir con sus más de 829.000 seguidores de Instagram cómo se encuentra. "El viernes me operé por fin de la rodilla, gracias a @drmanuelleyes y su equipo por cuidarme tanto. Ya estoy deseando empezar con la rehabilitación para estar a tope lo antes posible" escribe junto a una imagen suya haciendo el signo de la victoria con los dedos y descansando en una cama de hospital 'customizada' ya que está llena de color con una funda de almohada de flores; un manta en rosa y rojo y flores en su mesilla.

Samantha Vallejo-Nágera, que este año ha celebrado su 20 aniversario de boda con Pedro Aznar, ha recibido decenas de mensajes de ánimo para su pronta recuperación como el de Eva González, Cósima Ramírez o su hermano Colate. "Mi niñaaa! Por fin! Cuídate mucho bb! Love you" escribía Belén López que participó en 'MasterChef Celebrity'. "Ponte bien pronto" fueron las palabras de Bibiana Fernández.

Samantha Vallejo-Nágera ya ha recibido sus primeras visitas tras pasar por quirófano y someterse a su operación de rodilla. Su hijo Roscón pasó por el hospital para ver a mamá y le llevó una corona hecha por él. Ya está olvidada la polémica que creó un vídeo que la chef compartió regañando a Roscón y las críticas que recibió. Además, la jurado de 'MasterChef' ha podido degustar un deliciosa escalope y ha recibido sus primeras sesiones de rehabilitación en la cama del hospital. Seguro que, en unos días, Samantha Vallejo-Nágera vuelve a estar al pie del cañón.

