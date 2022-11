María Patiño tenía un gran esta tarde y lo reconocía en 'Sálvame'. La colaboradora ha pasado una de las peores mañanas de su vida "por culpa" de Belén Esteban, ¿qué ha pasado? Este miércoles 9 de noviembre la de Paracuellos celebraba su 49 cumpleaños rodeada de sus amigos más queridos, y la gran ausente ha sido María Patiño. Fue Anabel Pantoja la encargada de compartir todos los detalles de la fiesta en sus redes sociales, donde no faltaron las amistades de toda la vida (como sus amigas Tina y Mariví) y amigos famosos de la televisión, como la propia Anabel, Cristina Soria, Carlota Corredera, David Valldeperas o incluso Eugenia Martínez de Irujo.

Esta fiesta en la que ha habido un buen catering y una tarta de lo más original con temática de los productos de alimentación de la colaboradora fue organizada por su marido Miguel, pero éste podría haber metido la pata. 'Sálvame' ha repasado con detalle cómo ha sido el cumpleaños de Belén Esteban y María Patiño se veía obligada a contar lo que pensó nada ver los 'stories' de Anabel Pantoja.

Telecinco

"Ella siempre hace luego algo a parte para invitarnos", explicaba Kiko Hernández entendiendo que muchos amigos de Belén Esteban de 'Sálvame' no estaban en esa cena. "Yo esta mañana he montado un pollo que te mueres", comenzaba contando María Patiño. "Esta mañana he visto las redes y he dicho: '¿perdona?', porque yo me considero del círculo íntimo de Belén. He llamado a un amigo me he puesto a llorar en mitad de la calle".

Más tarde todo se aclaraba y María Patiño se dejaba de preocupar por el tema. "Luego me llamó una amiga y me dice: 'María, era una fiesta sorpresa que la ha organizado Rubén (un amigo) en casa de un amigo americano'. Me he dado cuenta una vez más que adelanto a los acontecimientos".