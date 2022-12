Sonsoles Ónega conduce su programa en Antena3 pero parece que se mantiene muy enterada de lo que pasa en su antigua cadena, sobre todo de las relaciones de los que fueran sus compañeros de trabajo. Esto al menos es lo que ha demostrado en su programa al lanzar un dardo a Alba Carrillo y Jorge Pérez, con quienes coincidió durante varios años en el Fresh de 'Ya es mediodía'. Allí los dos colaboradores ya mostraban su tensión sexual demostrando que se encontraban muy cómodos juntos, algo que cruzó la barrera en la fiesta de empresa de 'Unicorn' donde fueron captados teniendo un tonteo que, según ha asegurado Alba Carrillo, fue a más en casa de Marta López, llegando incluso a resolver esa tensión sexual desmintiendo así su primera versión y la de su compañero, que afirma que se trató de un simple tonteo en el que "no hubo cruce de labios". Un cruce de acusaciones sobre el que Sonsoles se ha pronunciado en su programa.

Telecinco

Tras un reportaje sobre las cenas de empresa y sus posibles repercusiones, Sonsoles hacía un comentario que no dejaba lugar a dudas: "Ojo, que las cenas de Navidad las carga el diablo o, mejor dicho, las graba el diablo", explicaba la periodista. Y aunque no lo hacía de forma explícita, sí que metía una pulla al enumerar los consejos más importantes para quienes acudan a estas cenas estas semanas: no ligar con alguien del trabajo. "Y si ligan que no haya móviles que lo graben porque ya sabemos lo que pasa", puntualizaba, "¡Luego la tienes que ver el lunes!".

Un dardo de lo más directo que hace referencia también a cómo lo está gestionando Jorge Pérez, quien no ha vuelto a aparecer por platós desde el lunes siguiente a la fiesta. Y es que ha preferido mantenerse junto a su mujer, Alicia, que, según Isabel Rábago, se encuentra desbordada por todo lo ocurrido.