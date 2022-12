Sonsoles Ónega ¿lanza una indirecta a su ex, César Vidal, tras su ruptura? La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' y el arquitecto decidieron separarse el pasado noviembre tras casi dos años de relación según el portal 'Informalia'. Según fuentes cercanas a la periodista, el fin de su historia de amor no tendría nada que ver con el intenso nivel de trabajo de Sonsoles tras su fichaje sorpresa por Antena 3 del pasado verano. Ni la presentadora ni su ex se han pronunciado sobre su ruptura pero la periodista ha compartido un significativo mensaje a través de Instagram donde, en uno de sus Stories, caminando bajo la lluvia con una sonrisa se ha podido leer "Al mal tiempo...".

A pesar de estos días de puente y festivos, Sonsoles Ónega ha seguido al frente de 'Y ahora Sonsoles' y, el pasado 8 de diciembre, debatía sobre uno de los temas estrella de las Navidades: los regalos. Y es que, en estas fechas, la búsqueda de regalos para niños y mayores está a la orden del día y de eso estaban hablando los colaboradores del programa de Antena 3 cuando ha surgido la gran pregunta: ¿qué pasa con los obsequios que ha intercambiado una pareja cuando se acaba el amor?

Sonsoles Ónega lo tenía claro y expresaba, alto y claro, cuál era su opinión a la hora de tratar los presentes que una pareja se había intercambiado cuando tenían una relación pero se había producido una ruptura. "Hay que devolver los regalos cuando se rompen las relaciones", dijo. ¿Es una declaración de intenciones y es lo que ella piensa hacer con los obsequios que le hizo su ex, César Vidal, tras su ruptura? "Es un tema", añadía la presentadora dejando clara su postura.

A finales de diciembre de 2020, DIEZ MINUTOS ofreció, en exclusiva, las primeras imágenes de Sonsoles Ónega y César Vidal después de que, en 2019, la periodista y su marido, el abogado Carlos Pardo, padres de sus dos hijos, se separaran. Desde entonces, la periodista y el arquitecto compartían su vida y algunos actos públicos como los Bombines de San Isidro pero, este noviembre, han decidido tomar caminos separados.