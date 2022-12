Antena 3

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

se convertía en el nuevo invitado de Joaquín Sánchez. El futbolista quería saber qué es lo que se siente encima de una moto a tanta velocidad, por lo que 'El Novato' se ha trasladado hasta el Circuito de Jerez-Ángel NietoTras conquistar ocho mundiales, su próximo reto ha sido enseñar al futbolista a pilotar una moto de competición.Tanto Joaquín como Marc se han sentido muy cómodos desde el primer minuto de entrevista, y es que se nota el buen rollo que hay entre ellos. A parte de enseñarle el joven todo lo que ha aprendido en este mundo, Joaquín ha hecho de buen entrevistador y le ha sacado el lado más íntimo al catalán.Joaquín Sánchez le preguntaba al piloto si le gustaría que su hijo tuviera su misma pasión por las motos.. Pero si jugara al fútbol tampoco me importaría", confesaba el joven. "Primero me tengo que plantear tener un hijo", continuaba y el presentador aprovechaba la oportunidad para preguntarle por una posible pareja. "De momento tu eres un alma soltera ¿no?", a lo que el piloto ha contestado con un rotundo sí. "Por eso he dicho en maquillaje: 'maquillarme bien' que me voy a poner aquí en mi lado bueno", decía entre risas el piloto.Otro de los puntos claves de la entrevista ha sido cuando se ha sincerado sobre su pique con. "Esto es como un divorcio, según a quien escuches, te crees una versión u otra. No hay buenos ni malos. Pasó lo que pasó y ya está.", afirmó Márquez haciendo referencia la polémica temporada 2015 de Moto GP, en la que Valentino Rossi perdió el título contra Jorge Lorenzo.