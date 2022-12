Iñigo Onieva se encuentra muy dolido con la nueva ilusión de Tamara Falcó. El joven se siente traicionado y así lo ha manifestado a través de un grupo de WhatsApp que comparte con el joven empresario. Con un mensaje que ha enviado a través de esta aplicación, el ex de la marquesa de Griñón dejó en evidencia al que, hasta ahora, era su gran amigo delante de todos sus amigos en común."Sucia rata, eres un trepa, me das asco", son algunas de las palabras con lo que, según 'El programa de Ana Rosa' Iñigo Onieva insultó al nuevo novio de Tamara Falcó, Hugo Arévalo.

Después de despacharse a gusto con estas palabras, Iñigo siguió mostrando públicamente su enfado con su amigo. "Te has saltado todos los códigos de la amistad", fueron las palabras que siguieron a los calificativos tan despectivos con los que el ex de Tamara Falcó se habría dirigido a la persona que ocupa en estos momentos el corazón de la marquesa de Griñón. Unas palabras a los que la mayoría de los integrantes del grupo hicieron oídos sordos, salvo un valiente que no dudó en apoyar al hermano de Alejandra Onieva.

"Así se habla", contestó supuestamente el primo de Iñigo Onieva entre emojis de aplausos a su familiar. Después de estas filtraciones, de las que Iñigo no se ha querido hacer eco. Contestando con un "muchas gracias" a todas las preguntas. Sí que ha saltado cuando le han preguntado si en honor a su amigo iban a llamar "Hugo" a su primer hijo en común. "No, no le íbamos a poner Hugo, él iba a ser el padrino de nuestros hijos", eran las palabras con las que Onieva reacciona a la traición de su amigo.

Aunque no cree que sea Hugo el que haya filtrado los vídeos del 'burning man', sí cree que ha filtrado otras informaciones acerca de Tamara. "Ese no, pero otras informaciones sí", confesaba el empresario en las puertas del restaurante que representa.



Curiosamente y tal y como cuenta el programa matinal de Telecinco, este grupo de WhatsApp era el único en el que Tamara seguía presente tras su dolorosa ruptura con Iñigo. Sin embargo, días antes de hacerse pública su nueva ilusión, la aristócrata abandonaba el grupo, un movimiento que al parecer disgustó mucho a Iñigo. El joven intentaba seguir reconquistando a la marquesa de Griñón a pesar de todo, prueba de ello fue su último viaje de peregrinaje a Santiago.

Unos intentos que habrían fracasado totalmente y que se hacían evidentes el jueves cuando 'El programa de AR', desvelaba en exclusiva que la hija de Isabel Preysler habría comenzado una relación con Hugo Arévalo, un joven empresario que pertenece al círculo de amigos de Tamara y de... Íñigo Onieva. Hugo es madrileño y a sus 25 años es un empresario de éxito: cofundador de Auro -la mayor compañía del sector VTC, con más de 3.000 vehículos- y cofundador y presidente ejecutivo de ThePowerMBA. ¿Su lema en la vida? "Do one thing everyday that scares you (Haz una cosa todos los días que te asuste)".

Horas después de que viese la luz su relación con Hugo Arévalo, Tamara Falcó confesó en EXCLUSIVA a DIEZ MINUTOS que "algo hay" con el exitoso empresario. Horas después en 'El Hormiguero', Tamara, dejando a un lado su malentendido con Pablo Motos la pasada semana, confesaba a su jefe que ella "jamás había perdido la ilusión".