Se acaba el 2022 y nuestros guapos oficiales de España han querido hacernos un hueco en sus apretadas agendas para despedirlo con Diez Minutos. Paula Pérez, Alicia Faubel, Julianna Ro y Daniel Lorente son las misses y el mister que han conseguido posicionarse como los favoritos en sus respectivos concursos de belleza, en los que simplemente ser "guapo" o "guapa" ya no es suficiente: la cultura general, el saber estar, la proactividad o los valores éticos que demuestren son sólo algunas de las vertientes que se valoran a la hora de elegirles, y ellos han cumplido con creces para proclamarse ganadores.



Cuando se acaba el año les hemos pedido que se sinceren con nosotros, qué agradecen del 2022, qué esperan del 2023 e incluso si su corazón está ocupado (solteros/as, formen filas...), aunque una de nuestras misses ¡hasta nos ha confirmado que pasará por el altar sin tardar mucho! Pero sin duda lo más interesante que nos han contado ha sido cómo les ha cambiado la vida en los últimos meses desde que fueran coronados con honores.

Los cuatro nos han enviado un precioso saludo que puedes ver en el vídeo superior dándole al 'play', y también puedes conocerles mucho mejor en las entrevistas que les hemos hecho. ¡Sigue leyendo!



Daniel Lorente, Mister International España 2022

LM Gómez Pozo

Daniel Lorente consiguió ganar el título este verano de entre una larga (y difícil) lista de candidatos. Reconoce que es un chico normal y que ser Míster le ha cambiado la vida. Continúa estudiando Ingeniería Mecánica, pero una de las metas de este chico, de 20 años, es ser actor.

-¿Te ha cambiado la vida este año?

-Gracias a Dios en lo esencial no, sigo siendo el mismo chico que va a la universidad, quedo con mis amigos y disfruto de mi familia.

-¿Cómo recuerdas las navidades de tu infancia?

-La Navidad la recuerdo disfrutando con toda mi familia y abriendo los regalos con mucha ilusión.

-¿El mejor regalo que te han hecho?

-El mejor regalo que me han hecho en Navidad fue una camiseta del Real Madrid firmada por Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Lucas Vázquez…

-¿Te gustaría enamorarte en 2023?

-En 2023 no está en mis planes, pero no lo descarto.

-¿Cómo te defines?

-Responsable, inteligente, atrevido.

Julianna Ro, Miss International España 2022

LM Gómez Pozo

Acaba de regresar de Japón, donde ha conseguido quedar en el top 8 en el certamen de Miss Internacional. Esta sevillana, que nos concedió una entrevista al ganar el título, lleva años dedicándose al mundo de la moda, le encanta cantar y cuando se coronó tuvo que retrasar su boda con su novio, Guillermo.

-¿Qué le pides al Año Nuevo?

-Mi deseo es ser feliz con lo que venga, ser feliz y salud para los míos.

-¿Te ha cambiado mucho la vida desde que eres Miss?

-Mi vida este año ha cambiado en cuanto a que he viajado mucho. Tengo una agenda que cambia cada semana e incluso cada día, a veces no sé ni el día en el que vivo.

-¿Cómo recuerdas las navidades de tu infancia?

-Las recuerdo rodeadas de adultos, ya que soy hija única y muy mimada. Recuerdo un año en particular que me regalaron muchísimas cosas.

-¿Tu mayor defecto?

-Mi mayor defecto es que a veces soy desordenada con las cosas. También soy muy cabezota.

-¿Cómo te cuidas en estas fechas?

-Me he podido cuidar poco porque me ha tocado competir en Japón en Miss Internacional y el ritmo de trabajo es tan intenso que cualquier comida te aporta la energía que necesitas para llevar el ritmo, así que he disfrutado y no me he privado de casi nada. En España voy a gozar de las navidades.

-¿Te gustaría casarte este año?

-Sé que pasaremos por el altar, tarde o temprano.

-Defínete.

-Me considero humilde.

Alicia Faubel, Miss Universo España 2022

LM Gómez Pozo

La valenciana, de 25 años, ganó el título en septiembre, pero lleva desde los 17 años dedicándose a la moda, cuando se fue a probar suerte a Filipinas y Hong Kong. Cuando ganó el título, su corazón estaba ocupado por un empresario que reside en Emiratos Árabes. Recientemente nos concedió una bonita entrevista en la que confesó sus secretos de belleza.

-¿Qué ha sido lo mejor y peor de este año que termina?

-Lo mejor de 2022 ha sido ganar Miss Universo España y poder participar en Miss Universo. Me ha convertido en una mejor persona y me ha hecho conocer cosas sobre mí misma que no sabía. Ha sido un año de cambio. Lo peor ha sido no poder pasar todo el tiempo que me hubiese gustado con mi familia y seres queridos.

-¿Tu deseo para 2023?

-Mi deseo para 2023 es seguir igual de feliz.

-¿Cómo eran las navidades de tu infancia?

-Recuerdo mis navidades en casa de mis padres, al lado de la chimenea. Venían mi abuelos, abríamos los regalos, tomábamos chocolate caliente. La verdad es que las navidades son una de mis fiestas favoritas, sin duda.

-¿Tu mayor virtud y tu defecto?

-Creo que mi mayor virtud es la disciplina, mi constancia, el no parar hasta conseguir lo que quiero. Realmente es lo que me ha llevado hasta aquí Mi mayor defecto creo que es el perfeccionismo. El querer llevarlo todo al extremo de la perfección y creer que todo el mundo puede ser como yo. He aprendido a ser más tolerante conmigo y con los demás en ese sentido.

-¿Cómo está tu corazón?

-Mi prioridad es mi carrera.

Paula Pérez, Miss World España 2022

LM Gómez Pozo

La valenciana, con la que hablamos cuando ganó el certamen y nos confesó sus secretos en el test de los famosos, ha tenido que compaginar su trabajo como médico con el reinado. El corazón de Paula lleva ocupado desde hace una década por un cardiólogo.

-¿Qué ha sido lo mejor de 2022?

-Las posibilidades y puertas que siento que se me están abriendo gracias a ganar Miss Mundo España y la compañía y apoyo de mi familia, amigos y grandes personas en el proceso.

-¿Qué pides al 2023?

-Deseo salud y paz para mi familia y que el mundo ponga empeño en que se resuelvan inequidades sociales que lleven a injusticias y desesperanza.

-¿Cómo eran las navidades de tu infancia?

-Las recuerdo mágicas y acogedoras. Recuerdo la chimenea, el árbol, la bajada de las escaleras para encontrar los regalitos, mis padres felices y cariñosos, bombones y reuniones familiares.

-¿El mejor regalo que te han hecho?

-Recuerdo unos Reyes, con 5 años, en los que me regalaron un vestido de flamenca blanco que me llenó de ilusión. Me lo ponía para andar por casa constantemente.

-¿Tu mayor defecto?

-Mi mayor defecto quizá son niveles de autoexigencia altos y un perfeccionismo que pueden llevarme a la frustración si veo que no progreso como quiero.

-¿Habrá boda en 2023?

-Me importa sobre todo mantener una buena comunicación y ser de mutuo apoyo. Casarme con mi pareja de toda la vida es algo que naturalmente me haría mucha ilusión, pero no sé cuándo.