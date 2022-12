Hugo Arévalo, el hombre más buscado de España, por fin se ha dejado ver tras los rumores de una nueva posible relación con Tamara Falcó. Parece que el joven empresario le ha hecho recuperar la fe en el amor a la marquesa, ya que ha sido la propia Tamara la que lo confirmaba: "Algo hay pero porque hemos salido 2 ó 3 veces como algo más que amigos", nos contaba la protagonista de la historia.

Este 22 de diciembre, 'Sálvame' tenía una información muy exclusiva. Jorge Javier Vázquez contaba que la marquesa de Griñón y su ex Íñigo Onieva se habrían reunido el pasado 30 de noviembre en un domicilio particular. "Tamara insiste en que no ha hablado con Íñigo y no es verdad. Se vieron personalmente el 30 de noviembre por la noche en Madrid. La reunión se alargó bastantes horas", decía el presentador a lo que otros compañeros se le han sumado teniendo la misma información como Isabel Rábago. En esa reunión, Tamara le habría contado todo sobre su nuevo romance con Hugo y por eso, Íñigo mandó el polémico mensaje en un grupo de whatsapp.

Gtres

El culebrón sigue y tras esta información de 'Sálvame', la prensa conseguía captar las primeras imágenes de Hugo Arévalo. El empresario ha sido fotografiado entrando a su domicilio de la capital madrileña a media tarde de este jueves 22 de diciembre pero ha preferido mantenerse al margen de todo lo que está pasando.