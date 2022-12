Terelu Campos y Julio Iglesias podrían haber sido pareja... si ella hubiese querido. La bomba la ha soltado Carmen Borrego en 'Sálvame'. El programa hablaba del estado de salud del cantante de 79 años, cuando la hija pequeña de María Teresa Campos ha preguntado a su hermana: "¿Tu crees que si tú hubieras querido hubieras tenido algo con Julio Iglesias?". La cuestión ha cogido a Terelu con la guardia baja y tras unos segundos de silencio... ha subido las dos cejas a la vez y ha dejado a los espectadores con la intriga. Eso sí, ha confesado que ella tiene "mucho afecto" al cantante.

Captura TV

Terelu Campos ha reconocido su admiración por el cantante desde que era una niña y que cuando ella era un pibón, el intérprete de 'Me va, me va' tonteó con ella en varias ocasiones. "Julio es muy cariñoso, educado, nunca me he sentido agredida. Lo hace todo muy evidente y con mucho humor".

En este pundo de la conversación, Terelu ha querido saber si sus compañeras de programa hubieran tenido algo que Julio. "Es muy atractivo", decía María Patiño; por su parte Chelo García-Cortés, que acaba de publicar un libro biográfico, confesaba no le hubiera importado tener un 'affaire' con él; Lydia Lozano, por su parte, confirmaba que entre ella y el cantante solo hubo un abrazo. Ante esta situación, entre risas, María Patiño ha afirmado: "Estamos quitando un mérito a Makoke impresionante". La ex de Kiko Matamoros reconció haber tenido una relación con Julio.

Captura TV

Carmen Borrego ha contado una anecdota de su hermana con Julio Iglesias. "De pequeñas a mí me gustaba Manolo Escobar y a ella Julio Iglesias. La primera vez que mis padres me dejan con la chica y se van solos con mi hermana fue cuando ella tenía 6 años y la llevaron a conocer a Julio Iglesias", decía Carmen mientras Terelu asentía. Ha sido entonces cuando la presentadora ha dicho: "Yo he estado en su casa de Miami y me dijo que fuese con él a Los Ángeles. Una vez tras entrevistarle en Valencia, me invitó a su casa de Ibiza, donde tenía su sede ese verano, me hice un esguince y no pude ir. Tiempo después me lo encontré en Marbella y me dijo: 'Te lo has hecho y me alegro por no venirte'".