This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

y su marido, el chef están esperando su primer hijo. Aunque el pasado marzo la presentadora de las Campanadas de Antena 3 aseguraba que ser madre no entraba en sus planes y que la gente era "muy pesada" preguntándole por el tema, ahora parece que ha visto el momento perfecto para cumplir ese sueño con su chico. Tanto en lo personal como en lo profesional a ambos le va divinamente, y habrán podido hacer sus cábalas para iniciar esta apasionante aventura. Ahora solo tenemos que esperar al momento de las Campanadasdelante de media España.¿Qué han pensado los compañeros de cadena sobre esta nueva buena? Parece que a todos les ha pillado por sorpresa, entre ellos a sus compañeros de ‘Zapeando’. Dani Mateo, era el primero en tocar el tema: "Os hablo de todo corazón, queridos amigos, no lo sabemos ninguno aquí. Cristina no suelta prenda, no sabemos nada. E, pero no sabemos nada", asegurando que ni uno de sus mejores amigos, Miki Nadal, sabe algo sobre esta noticia: "Habrá que esperar a que Cristina nos lo cuente y ya veremos", añadía.Aseguran que la noche del 31 tendrá una máxima expectación , y más ahora con esta noticia. ". Y es el año que más personas han estado involucrada (casi 100 personas saben cómo es. Estoy nerviosa pero confío en ellas. Una persona muy importante de otro año vuelve para ayudarme este", eran las pistas que daba la presentadora sobre el look de este año.