Raquel Lozano ha pasado página tras su fallido y polémico romance con Omar Sánchez. La ex de Gran Hermano llegó a vivir todo el verano pasado una historia de amor con el ex de Anabel Pantoja que protagonizó todo tipo de debates y crónicas de la prensa rosa, convirtiéndose en la nueva pareja del momento mientras que Anabel vivía su amor con Yulen Pereira tras Supervivientes 2022. Finalmente la historia no cuajó y terminó rompiendo en el momento en el que Omar entró a participar a Pesadilla en el paraíso donde coincidió con ella apenas dos semanas: "Tú sabes que yo me voy cansando de tanto 'Anabel. Anabel', de que siempre estuvieras preocupada por si iba a volver con ella y no de estar pendiente en conocerme a mí. Tú sabes perfectamente que yo soy buena persona", aseguraba el canario.

Gtres

Pero esto es agua pasada para la ex concursante. Así al menos lo ha demostrado con su chico, con quien volvió a retomar su relación después de romper con el surfista, y es que la ex de 'Gran Hermano' ha pasado por el altar. Y lo ha hecho con su novio Jesús, de 39 años, quien siempre se ha mantenido en un segundo plano pues prefiere ser anónimo, algo que explica la forma en la que Raquel ha optado por compartir su enlace a través de las redes sociales.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una sobria fotografía de su alianza en el dedo ha sido la elección de la joven para compartir que ya es oficial aquello que el pasado mes de noviembre anunciaba por sorpresa. "Enhorabuena. Qué tengas una bonita boda a mi costa", le recriminaba Omar tras su salida de Pesadilla en el paraíso, echándole en cara las entrevistas, platós y exclusivas que hizo tras su ruptura. Y es que no terminó muy bien ni con él ni con Marina Ruiz, la nueva novia de Omar: "que sea feliz con su novio y deje al mío en paz", le pedía en el mismo programa. ¡Qué vivan los novios!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.