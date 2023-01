No se habla de otro cosa que no sea la ‘BZRP Music Sessions #53’ protagonizada por Shakira. El despelleje hacia su ex Gerard Piqué está siendo generando mucho contenido, no solo por los protagonistas del tema, sino por los apoyos que están recibiendo. Muchos anónimos apoyan a la colombiana y bailan sin desenfreno este nuevo tema pero los famosos también quieren opinar sobre el gran culebrón que hay formado. La última en pronunciarse sobre este revuelo ha sido Ana Obregón, y es que mediante sus redes sociales la actriz ha querido dejar claro que está de parte de la cantante. "No somos el Tribunal constitucional para juzgar a nadie. Pero no soporto la falsa hipocresía y el machismo de juzgar a la madre diciendo que no pensó en sus hijos", empezaba diciendo en un storie.

Ana Obregón cree que lo fácil es echarle ahora la culpa a la cantante, pero el padre de esos niños también tiene responsabilidades. "¿Y el padre pensó en sus hijos al exhibirse públicamente besando a su novia cuando aún no estaban separados? ¿Y la novia? ¿No podía respetar a los hijos esperando un poquito? Enhorabuena por todo, por tu talento, por el tema. Ya llorará y sin facturar", termina sentenciando la presentadora.

Instagram

Shakira parece que está disfrutando de lo lindo del éxito que ha cosechado. Este fin de semana la cantante organizaba una fiesta en su casa gloriosa y muchos fans se acercaban hasta su casa para apoyarla. "Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?", decía Shakira en sus redes.