Antonio David Flores se lleva a su hijo David a vivir con él en Málaga. Como podrás ver EN EXCLUSIVA en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, el hermano de Rocío Flores ha abandonado la casa de Olga Moreno, con la que vivía tras la separación del ex guardia civil y la ganadora de 'Supervivientes 2021', y se ha mudado al nuevo piso que su padre y Marta Riesco han alquilado en la capital de la Costa del Sol. Y es que aunque presumían de ser una familia feliz y bien avenida tras su separación, el tiempo ha demostrado que Antonio David Flores y Olga Moreno no tienen buena relación. Los hechos transcurrieron así, según contó Makoke en 'Fiesta': "Tuvieron él y Rocío Flores una discusión con Olga antes de Navidad, luego se presentaron en su piso de Málaga y se llevaron al niño. Estaban ya hartos de que Olga se colocara medallitas por cuidarle", reveló la ex de Matamoros.

Como podrás ver en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, David Flores ya está viviendo en casa de su padre. En las fotografías que solo podrás ver en nuestra revista, el hijo de Rocío Carrasco sale del edificio donde se ha instalado el ex guardia civil en Málaga y le vemos yendo hacia la moto de su padre para que éste le llevara al colegio. La vivienda es un piso frente al mar que cuesta 2.000 euros al mes de alquiler. Tiene 120 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños además de una estupenda terraza con vistas al mar y sus vecinos con Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez.

En este piso de Málaga donde ahora vive con su hijo David es donde Antonio David se ha instalado tras abandonar el antiguo domicilio que compartía con Olga. Y es que aunque él vive con Marta Riesco en Madrid, cada quince días viaja al sur para cuidar a su hija Lola y a David. En esta ocasión, también ha estado con ellos Marta Riesco que, aprovechando unos días libres en su trabajo, ha viajado con su 'nueva familia' a poner en orden su otro hogar. También se ha visto a Rocío Flores visitando el nuevo hogar de su padre y llevando algunos electrodomésticos.

Marta Riesco quiere paz

La decisión de Olga Moreno de trasladarse a Madrid con Agustín Etienne, lo ha precipitado todo. Seguramente ahora, cuando a Olga le toque estar con la pequeña Lola, David se quedará con su padre o su hermana Rocío en Málaga. Al parecer, Rocío y Olga no se hablan y su relación es prácticamente nula. Las que tampoco se hablan son Marta Riesco y Olga después de que la sevillana asegurara en redes que no estaba de acuerdo con las imágenes que se habían publicado del cumpleaños de la pequeña. Fue la periodista la que lo hizo y ahora le ha pedido perdón en 'Fiesta'. que tuvieron un enfrentamiento en redes después de que la periodista subiera una imagen de Lola en su cumpleaños. La sevillana se enfadó y le reprendió, y Marta le ha pedido perdón en 'Fiesta': "Desde aquí siento muchísimo Olga Moreno el daño que te pude hacer mostrando esos sitios pero mi única pretensión era que la niña disfrutara creo que lo conseguí y la quiero muchísimo a la niña", dijo.

