Mery Perelló llora tras la lesión de Rafa Nadal en Australia. La mujer del mallorquín ha viajado hasta el continente australiano con su hijo Rafa, que nació el pasado 8 de octubre, para animar al tenista que participaba en el Open del país, el primer Grand Slam del año. "Agradecido de tener la oportunidad de que estén aquí conmigo en Australia. Ayuda mucho", explicaba el tenista durante sus primeros días allí y añadía: "En esta etapa de mi carrera imaginarme meses fuera de casa siendo padre sería una situación difícil". Mery y el bebé no son los únicos miembros de la familia Nadal que acompañan a Rafa ya que, hasta allí, también han viajado su madre, Ana María Parera, y su hermana Maribel.

Rafa Nadal pasó la primera ronda del torneo sin problemas y con buen ánimo pero, en el partido de segunda ronda contra Mackenzie McDonald, todo ha cambiado. El tenista sintió un pinchazo en la parte superior de la pierna izquierda en el segundo set del partido por lo que solicitó asistencia médica, retirándose al vestuario para tratarse. Con su marcha al vestuario, había caras de preocupación entre los suyos, su entrenador y su mujer quien no podía contener las lágrimas por el mal momento que atravesaba su marido.

Mery Perelló, mujer de @RafaelNadal, no pudo evitar las lágrimas al ver sufrir al balear tras su lesión 😥#AusOpen pic.twitter.com/tQgEtTugZn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2023

El tenista volvió a la pista para continuar con mucho esfuerzo el partido, finalizando con su derrota, pero la molestia en la pierna seguía: "He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo", explicaba el mallorquín al final del partido. De momento y hasta las pruebas médicas, Rafa Nadal no sabe si ha tenido una lesión muscular o un problema en la cadera. "Tengo un problema en la cadera desde hace años y en los últimos tres días he tenido más dolor, pero no me estaba limitando a la hora de jugar. Hay que esperar, hacer más pruebas y ver hasta dónde llega el tema. Son ya muchas lesiones y el vaso se va llenando, estoy cansado. Duele como siempre, pero me dolió más en las semis de Wimbledon, ahí estaba preparado para ganar el torneo. La realidad es que en los últimos tres Grand Slams he sufrido lesiones", expresaba Nadal y añadía: "Hay que esperar a ver qué dicen los médicos. No queda otra que aceptar las cosas como vienen, nunca he hecho locuras por querer volver antes de tiempo.



