Kiko Rivera matiza sus palabras: en qué se diferencia su familia de la de su mujer

Kiko Rivera ha realizado declaraciones muy polémicas a lo largo del último año. Habiendo declarado la guerra a su madre, Isabel Pantoja, y a su hermana Isa, el DJ lanzó varias declaraciones que hirieron mucho a ambas, y una de ellas se basaba precisamente en el tipo de familia que habían formado a lo largo de los años y que habían normalizado.



Según Kiko, tras haber conocido a la familia de Irene Rosales, prefería el concepto que ellos tenían de familia y no el que le habían inculcado durante toda su infancia, llegando a decir que no quería saber nada de su madre y su hermana y que su psicólogo le había aconsejado que se separase de ellas. Ahora, tras haber sufrido un ictus, Kiko ha tomado otra perspectiva de la vida y, además de darse cuenta de que necesita arreglar las cosas, ha matizado las palabras que en su día produjeron tanto daño.

Instagram

"Al conocer a Irene he conocido cosas que no conocía", confesaba en una entrevista en 'El Show de Bertín' de Canal Sur donde dejaba claro que no iba sobre "si una familia es mejor que otra", sino que existen conceptos de familia diferentes: "yo estaba encantado con mi familia pero ahora me he dado cuenta de que hay gente que tiene otro concepto".

Así, ha narrado que en su niñez, lo habitual era que en su casa estuvieran Isabel Pantoja y él, además de las visitas de su abuela, Doña Ana. Sin embargo, en su casa "mis cuñados vienen todos los días, no hay un mes en el que no se junten todos ya sea en casa de uno u otro para reunirse de manera familiar. Para mi eso es algo a lo que no estaba acostumbrado". En este sentido, es consciente de que su madre viajaba mucho por trabajo y que él intenta no hacerlo: "intento llevar a mis hijas al colegio cuando puedo y recogerlas, aunque haya un periodista grabándome, me da igual. Mi mujer me ha enseñado a eso".

Unas declaraciones que ha aprovechado para defender el papel de su mujer en sus polémicas: "se ha dicho que mi mujer es la mala y es al contrario. Me dice 'no te metas en eso Kiko que te vas a arrepentir'", algo a lo que no le hace caso, "y al final pues, lo peor que te puede decir una mujer, 'te lo dije'".