Parece que poco a poco se va suavizando la relación de José Ortega Cano y Ana María Aldón. La diseñadora decidió comenzar una nueva vida en Guadalajara, concretamente en El Casar, una decisión por la que se siente realmente feliz. Por eso, sus compañeros de 'Fiesta' han organizado una gran fiesta de inauguración donde Ana María ha contado la conversación que ha tenido esta mañana con su exmarido. Aunque no ha querido entrar en detalles, sí ha confesado que ha invitado a su ex a su nueva casa. José Ortega Cano se ha mostrado muy interesado en conocer la casa de soltera de Ana María Aldón.

La diseñadora le ha contado a la presentadora de 'Fiesta' que esta mañana cuando ha estado con su exmarido, le ha invitado a visitar su nueva casa y él se ha mostrado muy interesado en conocer este nuevo hogar. De esta manera, el padre de Gloria Camila podrá conocer de primera mano el lugar donde vivirá su hijo cuando no esté en el domicilio familiar de Fuente del Fresno, a escasos 20 minutos del nuevo hogar de Ana.

"Él quiere ver donde vive su hijo, se lo propuso en su día, que en cualquier momento que quiera venir, es bienvenido", dejando con estas palabras las puertas abiertas a su nuevo hogar de soltera. Y es que, a pesar de sus últimos enfrentamientos, en los que incluso José Ortega Cano se habría planteado tomar medidas legales contra ella, Ana María siempre ha mantenido que quiere tener una relación cordial con el torero por el bien de su hijo en común.

Después de haber pasado un año horrible, Ana María se siente muy orgullosa de haber dado el paso de haberse comprado una vivienda en la que comenzar una nueva vida junto a su hijo. Su esfuerzo le ha costado y ahora solo le queda por reformar una parte de su hogar, la cocina, una estancia que próximamente veremos en sus redes sociales. Eso sí, antes necesita ingresar un poco más tras el gran desembolso que ha supuesto la compra de su casa en un lugar privilegiado y muy cerca de su trabajo y del colegio de su retoño.

