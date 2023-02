Jordi Cruz es una de esas personas que, por mucha fama que amase, siempre intenta separar muy bien su trabajo de su vida privada. El reconocido cocinero de 'Masterchef' tiene una vida de lo más hermética, y poco se sabe más allá de su relación con la modelo y arquitecta Rebecca Lima, con la que lleva 4 años de amor. De vez en cuando, Jordi no tiene problema en hablar con la Prensa en algún acto al que acude, pero nada comparado con la manera en la que se ha abierto en el programa 'Planeta Calleja', en el que ha dado detalles de su complicada relación con su padre o del motivo por el que aún no ha tenido hijos.



Una de las preguntas que Jesús Calleja quiso hacerle era precisamente por qué, si había manifestado muchas veces que quería ser padre, aún no se había puesto 'manos a la obra'. La respuesta de Jordi era entendible, y tras bromear sobre su edad, explicaba los motivos y las condiciones de su chica: "Ella (Rebecca) tiene obsesión con la piedra y el anillo y todos esos rollos... a una brasileña, para casarse, hay que pedírselo a su padre, darle el anillo...", le contaba a un alucinado Jesús Calleja. Y es que parece que todavía tendrá que afrontar algunos 'trámites' antes de llegar al embarazo.

Mediaset

Jordi se lo toma con humor, aunque también asume que parte del problema es su elevada carga de trabajo, y sabe que debe 'descargarse' primero de eso para poder disfrutar un poco más, tener tiempo para él y, por supuesto, tener tiempo para hacer frente a una familia: "O empiezo a buscar tiempo para mí o tengo un problema. Llevo 30 años picando piedra", confesaba. Lo que está claro, entonces, es que el estrella Michelín no nos va a dar la sorpresa de que será papá antes de anunciar su boda. Cada cosa a su tiempo...

