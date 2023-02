Susana Saborido, la mujer de Joaquín Sánchez, se emociona al recordar una de sus peores tragedias. En la segunda parte del documental 'La penúltima y me voy' sobre la vida del futbolista del Betis que emitió Antena 3, la pareja recuerda los mejores momentos de su relación y, entre ellos, no podía faltar su multitudinaria boda. Joaquín y Susana se sientan en el sofá de su casa con sus dos hijas Salma y Daniela para ver el vídeo de su enlace y comentar cómo fue su 'sí, quiero' que tuvo lugar en El Puerto de Santa María en el año 2005. Manuel Ruiz de Lopera, presidente del Betis, se presentó en la boda con la Copa del Rey y el trofeo fue el gran protagonista de la ceremonia. "Lopera me decía que cogiera la Copa mientras me estaba casando" recuerda el futbolista que cuenta otras anécdotas de su gran día como cuando en la iglesia vio a un niño lleno de arena recién llegado de la playa y que no estaba entre los invitados.

Mientras Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que hablaron de sus peleas a su paso por 'El Hormiguero', ven el vídeo de su boda cuando la mujer del futbolista le pide que le deje ver uno de los momentos más emotivos: "Espera, espera que ahora viene el baile con mi primo Antonio y lo quiero ver", dice. "¿Tu primo ahí baila contigo? Sí, mírale qué pena de él" se oye comentar a Joaquín mientras Susana se emociona y se pone a llorar llevándose las manos a la cara.

Tras recibir el consuelo de una de sus hijas, es su madre la que explica quién era Antonio y por qué estaba tan unido a su hija. "Antonio era primo hermano de mi Susana y mi sobrino. Ese niño es que era muy cariñoso y siempre estaba con nosotros y me cuesta mucho trabajo decirlo pero nos llamaron para decirnos que se había matado en un accidente. Fue muy duro la verdad pero son cosas que pasan en la vida" dice Meli para explicar la emoción de su hija. Susana recibió el consuelo y abrazo de su marido, que siempre piropea a su esposa, y sus hijas tras emocionarse al ver a su querido primo.

