Pedro Almodóvar ha sido uno de los rostros conocidos de nuestro país que ha salido a la calle este domingo 12 de febrero para unirse a la manifestación contra la gestión de la sanidad pública en el centro de Madrid, en donde se congregaron más de 250.000 personas.

Cabe recordar que no es la primera vez que el cineasta se suma a una de estas protestas por la sanidad, el pasado mes de noviembre también tuvo lugar una y el director no dudo en acudir. En unas declaraciones a los medios, Pedro Almodóvar aseguró que no se encontraba entre la multitud "no solo por la Sanidad Pública de Madrid, también por la de toda España, por supuesto".

Sergio R. Moreno

A su vez, tampoco es la única vez que el manchego reivindica con sus palabras la situación de la sanidad pública española, y concretamente la madrileña. En los Premios Feroz, celebrados en Zaragoza, dedicó unas palabras durante su discurso a la hora de recoger el galardón que le otorgaron: "Ante la barbarie que se está llevando a cabo en la comunidad donde vivo, este colectivo lo está pasando muy mal. Su vocación es curar y en muchas ocasiones no pueden hacerlo por la situación de caos y precariedad en la que viven los servicios de Atención Primaria, algo que repercute en las urgencias hospitalarias y pone a nuestro sistema de salud al borde del colapso", explicaba con sus palabras.

Además, si nos remontamos a 2020, el cineasta salía a su balcón durante el confinamiento para apoyar el trabajo de los sanitarios durante la pandemia, al igual que otros famosos como Terelu Campos o José Coronado.