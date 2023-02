Belén Esteban es de esas personas que no dan puntada sin hilo, y la colaboradora lo ha demostrado una vez más desde su sillón de 'Sálvame', donde aprovechando una conversación sobre Asraf Beno e Isa Pantoja, le daba la vuelta para lanzar una nueva pulla hacia su ex, Jesulín de Ubrique, por los hijos. La colaboradora veía muy mal que los padres de Asraf no quieran, supuestamente, ir a la boda de su hijo con Isa, y tiraba de experiencia propia para dejar claro que cree que se equivocan con esa actitud.



"Yo tengo una hija y la puedo aconsejar, pero a los hijos hay que dejarles volar. Lo que más le tiene que importar a unos padres es la felicidad del hijo, nos guste o no nos guste la pareja. A lo mejor el día de mañana la persona que escoja yo digo: 'uf, madre mía, no lo veo'. Pero los padres lo que tenemos que hacer es dejar a los hijos ser felices por mucho que nos duela: si tu hijo es feliz con la pareja que escoja, déjale vivir. Si se va a confundir, ya aprenderá", explicaba a su modo de ver, pero la pulla no tardaba en llegar.

Mediaset

"Hay algunos padres que a unos hijos les ayudan en todo y a otros no les ayudan en nada, y todos los hijos duelen lo mismo... o eso dicen", estallaba Belén, que nunca ha visto bien los favoritismos dentro de una familia. Una pulla que muchos han visto como una bofetada sin manos al padre de su hija, como Rafa Mora, pero Belén se explicaba: "No va solamente por Jesulín, va por más gente", se excusaba antes de apostillar: "Ni que Jesulín fuera aquí... que a mí me da igual. Gracias a dios no nos hace ninguna falta". ¡Menudo zasca!