Acertar con un look no parece problema para Ana de Armas, que siempre se cuela en las listas de mejor vestidas cada vez que aparece en un acto. Sin embargo, la cubana tampoco se libra de los 'wardrobe malfunctions', que no es otra cosa que lo que en España llamamos 'Tierra, trágame' cuando un modelito nos juega una mala pasada. A nadie le gusta enseñar más de la cuenta, y ella no contaba con eso cuando se plantó su look firmado por Louis Vuitton, pero en un momento de alegría estuvo a punto de enseñar al mundo todas sus 'vergüenzas'.



Con su característico sentido del humor, la propia Ana se reía en redes sociales de su 'patinazo' durante la cena que se organizó en el londinense hotel Claridge's para nominados a los Oscar en el marco de las celebraciones por la entrega de los premios BAFTA: "Me emocioné demasiado. El vestido quedó demasiado corto", se lamentó en su cuenta de Instagram. El vestido, en un bonito color nude, lo combinó con unas botas altas de la misma firma y, huyendo de grandes aspavientos, optó por un maquillaje y cabello muy sencillos y naturales.

Durante la gala de entrega de los BAFTA, aunque no resultó premiada en la categoría de 'Mejor actriz protagonista' (donde estaba nominada, pero se llevó el premio a casa Cate Blanchett por 'Tár'), aseguró también en sus redes sociales que había sido una gran noche y que se lo había pasado divinamente. Para el momento de la gala volvió a confiar en Louis Vuitton, aunque esta vez con un vestido largo con cola de satén en color rosa empolvado con detalles de volantes en el escote. Habrá que esperar al próximo 12 de marzo para ver qué look escoge para una noche en la que puede hacerse con su primera estatuilla tras encarnar a Marilyn Monroe en 'Blonde'.

