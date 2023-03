María del Monte se ha sincerado con Jordi Évole, tocando cada uno de los temas que más interés han generado en su vida. Cómo ha cambiado su vida tras desde que hizo pública su homosexualidad, sobre su familia y las dos duras pérdidas a las que ha tenido que hacer frente, lo que piensa del circo que se ha montado alrededor de la figura de Rocío Jurado y la más polémicas de todas: su relación con Isabel Pantoja.

Los rumores sobre una relación amorosa entre María del Monte e Isabel Pantoja llevan años, décadas, en nuestro país. Pero ninguna de las dos protagonistas ha querido hablar públicamente de su amistad, pero ahora Jordi Évole le generaba una pregunta que le invitaba a abrirse sobre su relación con la tonadillera. "¿Por qué crees que despertaba tanto morbo esa hipotética relación que podíais tener tú e Isabel Pantoja?", pregunta Jordi Évole a María del Monte.

A lo que la cantante contestaba de una manera rotunda: "Creo que el objetivo era más bien Isabel, pero a mí me llegaban salpicones de esa historia", reconoce la artista, que afirma que lo llevaba regular: "¿Por qué tenía yo que recibir el castigo de no tener libertad si yo no le he hecho nada?".

María del Monte cuenta en la entrevista que se emitirá esta domingo haber rechazado ofertas de "mucho dinero" para contar su vida privada. Y es que, de su relación con Isabel Pantoja se ha hablado mucho. Tenían una amistad tan grande que María del Monte es la madrina de su hija Isa P.

23 años de relación con Inmaculada Casal

"Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por amar", afirmaba María del Monte en su ya famoso discurso del Orgullo en Sevilla, algo que vuelve a recalcar en su entrevista con Jordi Évole. "¿Pero, no te quitaste un peso de encima?", insiste en preguntarle el presentador. "Es que yo nunca he tenido peso", asegura, aunque sí reconoce que, desde entonces, hubo un cambio importante en su vida y en la forma en la que sus allegados se referían a su pareja.

"Para serte sincera que muchas de las personas con las que hemos coincidido después de ese día se han dirigido a ella sabiendo quién es. Todo el mundo lo ha sabido siempre, pero, a lo mejor, nadie se había atrevido a verbalizarlo. Por ahí, sí noto que la gente está más relajada", afirma. Su intención a lo largo de todos estos años de silencio había sido proteger a su familia de los rumores y especulaciones que arrastra la exposición pública que implica su carrera, pero afirma que nunca lo ha escondido.

Jordi Évole tiene curiosidad por cómo abordaban antes la situación estas personas y la artista comenta que simplemente, no sabían cómo referirse a ella. "Tu amiga, tu no sé cuántos... Ahora tienen más libertad y eso es maravilloso", dice sonriente.

En otro momento de la entrevista el comunicador pregunta si alguien le animó durante su carrera a echarse un novio. "Pues sí", responde la artista. "Eso es muy bestia", se escucha a Évole. "Es que hay cosas que son muy bestias" le contesta Del Monte.

Su amiga Rocío Jurado

También hablan sobre Rocío Jurado y todo el circo que se ha montado a su alrededor. "Si viviera no habría circo", afirma categórica la cantante. Y es que, si su gran amiga viviese toda la guerra familiar que enfrente a hermanos, hijos y sobrinos no existiría.

El dolor de no poder decir adiós

En plena pandemia, María del Monte fue ejemplo de lo que significa perder a familiares sin poder despedirse de ellos, estar a su lado. "En catorce meses fueron mis dos hermanos y mi madre. Perder a personas importantes para ti es duro. Pero tener que aceptar no poder estar al lado de esas personas cuando se van... eso sí que solo lo sabe quien lo ha tenido que padecer".