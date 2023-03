Jose Ignacio Viseras

Julio José Iglesias se ha pronunciado sobre el apoyo de su padre a su madre. Isabel Preysler está pasando una época complicada tras la ruptura con Mario Vargas Llosa. Aunque es una familia que se caracteriza por no dar escándalo, esta vez sí que han querido participar de la polémica. Sobre todo los hijos de la "reina de corazones". Hace unos días, Julio Iglesias le dedicaba unas palabras de lo más cariñosas a la que fue su mujer y madre de sus tres hijos mayores., decía Tamara Falcó en 'El Hormiguero' bastante agradecida con el cantante. En esta ocasión ha sido su hermano Julio quién ha querido opinar sobre el tema.El artista aterrizaba en Madrid para celebrar por todo lo alto sus 50 años junto a su novia Vivi Domenico y atendía a la prensa muy simpático. El hermano de la marquesa de Griñón y parecía algo perdido en el tema: "Ni idea. No he visto nada", la prensa que se encontraba esperándole le resumía lo que su padre dijo sobre su madre y su sonrisa lo decía todo: "¿Ah si? ¡Qué bien! Mi padre ha estado ideal toda la vida", aseguraba."Se nos complicaría, tiene una familia (...) Los hijos de padres separados siempre quieren que vuelvan pero con él está ya todo muy complicado", decía Tamara Falcó cuando se le preguntaba por una posible reconciliación entre Julio Iglesias e Isabel Preysler. ¿Qué opinaría Julio José Jr sobre ello? El cantante está felizmente casado y tiene cinco hijos con su actual pareja pero siempre hay una ilusión.