Chenoa aclara si todavía tiene cariño a sus compañeros de 'Operación Triunf0'. La cantante, que triunfa en la radio con 'Tómatelo menos en serio', acudió a la presentación de 'Tu cara me suena 10' que se estrena este viernes 24 de marzo donde vuelve a ser jurado junto a Ángel Llácer, Lolita, Carlos Latre y está feliz en el programa. "Llevo ya seis años de jurado y la empatía no falla. La tengo a flor de piel sobre todo porque es muy complicado lo que hacen, cuando eres cantante y ya tienes un sello vocal y también para los que vienen y no cantan. Son las dos partes de la balanza y creo que la gente empatiza ahí mucho" revela de su trabajo como jurado en el concurso de Antena 3.

Chenoa empatiza con los concursantes de 'Tu cara me suena' porque ella también participó en un reality como 'Operación Triunfo'. "Nunca he sido dura. Lo que hago es siempre ponerme en su lugar y ayudarlos. Si puedo tener una parte técnica pero Carlos Latre es el que más, yo puedo tener cuatro tips. Es un tipo de trabajo de soltarte y de desaprender que es difícil". Además, en el vídeo de la parte superior, la cantante aclara si todavía siente cariño por los que fueron sus compañeros de 'Operación Triunfo'. ¡Dale al play y descubre su respuesta!

Gtres

Y es que, desde el pasado verano, mucho se habla de la relación entre los compañeros de la primera edición de 'Operación Triunfo'. Después de que Chenoa decidiera no invitar a todos a su boda, Rosa López se mostró extrañada porque la consideraba su amiga mientras que para la argentina era una compañera. Además, ahora se ha sabido que el grupo de whatsapp que tenían ha sido eliminado. "El cariño siempre está y siempre lo vamos a tener. Es lo más importante. Los años pasan, pero el cariño siempre está", asegura Chenoa en el vídeo de la parte superior aunque ella tiene muy claro quiénes son sus verdaderas amigas.