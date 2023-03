La Sexta

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Iñaki López, presentador de 'Más vale tarde', está pasando por un delicado momento de salud. Este pasado lunes 27 de marzo, el presentador lideraba el programa junto a su compañera y se desvelaba su complicada situación. "¿Has dormido bien? ¿Me vas a dar una tarde un poco pacífica?", le preguntaba Pardo para continuar explicando "que van a golpe de sobresalto, decía la periodista en riguroso directo. "De momento voy bien. Creo que puedes contar conmigo. La salud acompaña hasta el primer bloque publicitario luego ya... ", decía. Iñaki López se debe a la audiencia y para que todos estuvieran más tranquilos, explicaba su problema de salud.El presentador tuvo hace tiempo un desprendimiento de retina y parece que la historia se ha vuelto a repetir pero en distinto ojo. En su cuenta de Twitter, Iñaki informaba de la recaída en el otro ojo: "He recaído. Ahora del otro ojo. No os veré en un tiempo. Gracias por vuestros ánimos. Os echaré de menos". Por suerte, al día siguiente, desvelaba que no era tan grave como creía: "Hola a todos.Vuelvo a sonreír y el lunes a plató. Gracias a todos por vuestro cariño". Y así ha sido., comentaba el presentador a su compañera de broma para transmitir un estado de relajación ya que todo ha pasado y no ha sido tan grave. "Es verdad que os llevo de susto en susto, pero es que trabajar conmigo no acaba a las 8 de la tarde y os puedo dar una sorpresa. De momento estoy bien".