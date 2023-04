La enemistad entre Ivana Cardi y Adara Molinero viene de lejos. Por eso no nos extrañó ver a Ivana criticando de nuevo a la concursante de Supervivientes cuando acudió al plató de Conexión Honduras. "Lo de Adara para mi siempre es provocador", aseguraba la modelo quien terminó enfrentándose con el hermano de la concursante, "tu hermana es muy viva, las tiene todas encendidas (las luces) sobre todo en los realities. Yo soy objetiva con lo que veo. Adara está siempre en el medio, detrás de Asraf Beno y detrás de todo el mundo".

Unas palabras que no solo no gustaron al hermano, sino que tampoco gustaron a la madre, Elena Rodríguez, quien compartió experiencia en Supervivientes con ella en 2020. Lejos de enfrentarse a través de un tweet, Elena elaboraba una carta en la que criticaba la actitud que estaba teniendo la modelo con su hija, y al a que Ivana ha contestado con mucha ironía dándole un zasca en toda regla.

Mediaset

Tirando de la red social Twitter, la modelo ha dado una respuesta pública a la carta que ha recibido: "Para la que escribía 'gueso' haciéndose la graciosa y buscando el meme y ahora se cree catedrática de Oxford dedicándome cartas que ni ella entiende", ha comentado Ivana junto a la foto de una cajetilla de 'Fantasmol', un medicamento que le gustaría que existiera para la madre de Adara "afloje el fantasmeo".

Y es que Ivana se ha convertido en una comentarista muy activa de los debates de Supervivientes en Twitter, donde no solo tiene dedicatorias para todos los concursantes. En su timeline vemos como critica a Adara llamándola "provocadora nata" o alegrándose solo por la salvación de Jonan cuando también Adara se salvó de la nominación, aunque también tiene para el resto de hacerse "más tontos de lo que son" haciendo que "los realities hayan perdido su esencia".

Twitter

Además, Ivana también tiene para Yaiza, la nueva concursante, y para su relación con Ginés Corregüela. A la modelo le parece manipuladora: "parece que está adiestrando un animal", mientras que empatiza con Ginés por el avasallamiento que le ha venido de fuera cuando él quería dejar el tema a un lado y centrarse en su concurso.