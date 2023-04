Telecinco

Este lunes 10 de abril, Alessandro Lequio se pronunciaba tras las últimas declaraciones de Ana Obregón sobre la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón.y el italiano daba a entender que, aunque no quiere hablar mucho del tema "por respeto a su hijo", hay algo de lío montado tras la llegada de esta niña.. Y muy complicada. Yo hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros, no voy a comentar absolutamente nada (...)que le afecte en ningún sentido. Vosotros me conocéis, sabéis que soy así y que no voy a cambiar", decía el colaboradora en 'El Programa de Ana Rosa' . La propia presentadora era muy comprensible con él pero más tarde, en 'Ya es mediodía', Joaquín Prat tenía una opinión muy clara sobre la actitud de Lequio.Lequio ha asegurado que no hay tensión entre Ana Obregón y él, pero las palabras han sido interpretadas de distintas maneras."Para él la situación es tremendamente delicada (...) Puedo entender que diga que cada uno lo suyo...por lo tanto tu nieta ", decía el presentador. A Joaquín le sorprende la decisión de su compañero y no ha podido evitar hacerle ese reproche público.