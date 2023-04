Telecinco

Belén Estaban y Kiko Matamoros han tenido una monumental bronca que se metía de por medio hasta el marido de la colaboradora. Todo comenzaba porque en plató se comentaba la llegado del rey emérito a Sanxenxo y enseguida se protagonizaba el tenso encontronazo, y todo por las deudas de Hacienda. La colaboradora reivindicaba que ella pagó, que tiene sus propias fuentes de información y que si desmiente algo es porque puede hacerlo. "Aquí mucha gente debe dinero a Hacienda y no pasa nada", decía la colaboradora y Kiko le contestaba: "¡Empezando por la que tú tuviste que pagar!. "Yo pagué, paga tú el millón que debes".La tensión se podía cortar con un cuchillo y Kiko se defendía confesando que ya no tiene nada que pagar.observando que se tomaban a broma sus comentarios, saltaba contra ''. "Yo soy la tontita del programa pero la tontita sabe más que todos vosotros".Jorge Javier Vázquez intentaba mediar mientras que la de Paracuellos cogía el móvil porque recibía un mensaje de Miguel Marcos, su marido. "Escucha cariño,, manifestaba al tiempo que compartía con sus compañeros que Miguel le había escrito un mensaje tras su encontronazo con Matamoros. "Mi marido que es mi todo... Yo no soy tonta cari". La cosa se calmaba y Matamoros contaba cómo estaba su situación con Hacienda: "porque tengo dos inmuebles que van a responder", decía y añadía que esos bienes están “trabados” y, por lo tanto, no va a deber “ni un duro” a los españoles.