Vania Millán y su marido, el doctor Julián Bayón, ya conocen el sexo de su bebé. La Miss España 2002 anunciaba su embarazo el pasado 9 de marzo, un sueño que cumplía tras varios intentos fallidos. Ella siempre ha hablado abiertamente de sus problemas para quedarse embarazada y recurrió a la fecundación in vitro para conseguirlo. Desde que desveló la feliz noticia, Vania ha compartido su día a día con sus seguidores. Les ha contado que está teniendo un embarazo "muy suave, sin síntomas, con energía y he podido mantener mi rutina y trabajar en la clínica Bayón", que sale de cuentas en septiembre y cómo ha adaptado su rutina de ejercicios. Y también ha desvelado el sexo de su bebé.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

. Papá y yo no podemos estar más felices", escribía Vania junto a un vídeo de su ecografía 5D, en el que se la veía visiblemente emocionada junto a su marido. Cristina Pedroche -también embarazada de una niña-, Ivonne Reyes, Alexandra Pereira han comentado el post, felices por la pareja.

Tras anunciar su embarazo, Vania agradeció las muestras de cariño que estaba recibiendo, momento en el que también contó cómo había sido todo el proceso: "Dar las gracias a todas esas mujeres que también cómo yo han estado en un tratamiento FIV y me dejan sus comentarios y felicitaciones. Muchos me preguntáis e incluso me contáis vuestras historia y me gustaría poder ayudaros pero si algo me ha hecho entender este tratamiento y lo que he escuchado de vosotras es la infinidad de historias que trae la búsqueda de un bebé cuando no se puede y estar sometida a una tratamiento FIV. Son miles las causas y puedo considerarme una súper afortunada porque escucho historias vuestras y lo mío se queda en nada".