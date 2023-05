Antena3

reaparecía en 'Y ahora Sonsoles' tras la noticia de convertirse en abuela a sus 53 años. Su hija Zayra ha sido mamá de un niño precioso y, aunque al principio cuando le desvelaron la noticia de que iba a ser abuela le impactó,"Ser madre es muy diferente a ser abuela, todavía no tengo experiencia porque hace un mes. El planteamiento es distinto pero el amor es igual: muy puro”, le contaba a Sonsoles Ónega. Su hija Zayra ha querido darle una sorpresa a su madre y le mandaba un cariñoso mensaje. "Quería darte las gracias por todo lo que haces por mí, eres la mejor madre del mundo", y Arantxa se rompía a llorar de la emoción: "Lo he hecho lo mejor que he sabido.Tanto ella como Guti están felices con su nieto y ayudarán a su hija en lo que haga falta. La ex pareja apoya al máximo a sus hijos, pero entre ellos no hay relación. "Hace 13 años que me separé., explicaba."Es papá muy reciente, su hijo pequeño tiene 2 años. Se buscará otra palabra como yeyo, nelo...", decía Arantxa restándole importancia. Aunque ahora no tienen ningún tipo de relación, lo más seguro que con el paso de los años cambien las cosas por el bien de su nieto.