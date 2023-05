add instagram

Parece que este verano Alba Díaz lo va a disfrutar como soltera. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha puesto fin a su relación con el futbolista Alberto García. Hace tan solo un mes veíamos a la pareja disfrutar de una tarde de toros rodeados de muchos rostros conocidos muy sonrientes posando para los fotógrafos que se encontraban en la plaza buscando a los famosos del tendido. ". Bastante parecido a lo que nos pasó cuando nos encontramos. No fue ni el cómo ni el cuándo, pero si quién. Lo llaman serendipia y yo lo quiero llamar suerte. Gracias por estar, pero sobre todo por ser" escribía la joven afirmando su relación por redes. Ahora la hija de la diseñadora ha vuelto ha utilizar sus redes para anunciar su ruptura."Alberto y yo ya no estamos juntos. Es una persona maravillosa y la respetaré y acompañaré siempre pero desde otro lugar. Somos jóvenes y como cualquiera de vosotras pues descubriendo el amor que unas veces sabe bien y otras no tanto", comenzaba explicando la joven. Sobre los motivos de la ruptura, Alba aseguraba que no hay mucho que contar: "Siento deciros que no hay mucho más salseo, simplemente nuestros caminos iban a diferentes lugares. Son cosas que suelen pasar y no tiene nada de malo, es parte del proceso de la vida".Como buena influencer, Alba Díaz ha agradecido a todos sus seguidores la preocupación por su bienestar: "Gracias por tantos y tantos mensajes de las que ya os lo olíais desde hace un tiempo, sois medio brujas. A veces me conocéis mejor que personas que llevan en mi vida años y años".