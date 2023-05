La vuelta a la rutina de Ginés Corregüela tras pasar por 'Supervivientes' no ha sido tan amable como él esperaba, y es que las polémicas que tanto él como su novia han protagonizado en Honduras le han salido caras. Tan caras, que la organización expulsó disciplinariamente a Yaiza y el público se encargó de poner después de patitas en España a Ginés y después a Diego por su apoyo directo. Las redes ardieron por los ataques e insultos que recibió Asraf por parte de Yaiza, y ahora les han vuelto a ellos como un boomerang en forma de críticas en Instagram y Tik Tok.

El jienense ha retomado su trabajo como rey de los bocadillos XXL, pero no lo ha hecho solo, y es que Yaiza ha reaparecido junto a él mientras montaba un bocadillo con tomate, jamón, queso tierno y tortilla. La canaria no dudaba incluso en echarle una mano, y aunque se trataba de un vídeo distendido, las alusiones a 'Supervivientes' eran inevitables: "Este bocadillo se lo vamos a dedicar a todas mis seguidoras, que me estaban esperando. Algunos sí, otros no porque están enfadados... pero bueno", señalaba.

Las críticas no se han hecho esperar, y uno de los comentarios con más 'likes' era el siguiente: "Has perdido toda la gracia", le escribía un seguidor. "Con este vídeo me he dado cuenta de que te seguía, ya te dejo de seguir, y espero que todo el mundo haga lo mismo…", apuntaba otro. "Ya no tienes gracia, socio, y menos con la que tienes al lado...", señalaba otro más. "Ya no molas, Ginés, no pierdas el tiempo", "Goodbye Ginés!!! Fuiste bueno hasta que llegaste a la fama, hasta siempre" o "Has perdido tu esencia" se repetían entre los miles de comentarios que le han dejado, aunque sin duda uno de los más hirientes se refería a Yaiza: "¿Cambiaste a Felipe por un buitre?". Hasta Pipi Estrada se ha sumado a las críticas: "Madre mía, este país es pa' irse. ¡¡Ay, Dios mío!! ¡¡Sin comentarios!!", escribía el colaborador.

Ginés gana seguidores a pesar de las críticas

A pesar de las polémicas, a Ginés le siguen saliendo los números en redes sociales, y es que aunque en las últimas semanas ha sido diana de críticas, su paso por 'Supervivientes' le sale con saldo positivo en Instagram: en los dos meses que ha estado en Honduras, ha ganado cerca de 10.000 seguidores nuevos.