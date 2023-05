La comunidad andaluza del teatro y el cine llora la muerte de una sus actrices más queridas: Rocío Borrallo. La intérprete sevillana falleció el pasado 24 de mayo a los 42 años a consecuencia de un fallo cardíaco. La Academia de las Artes Escénicas en Andalucía, en su cuenta de Twitter, lamentaba la triste pérdida y daba el pésame a la familia de la actriz. "Lamentamos profundamente la muerte de Rocío Borrallo. Nuestro cariño y respeto a su familia y amigos. Rocío Borrallo será recordada por su sonrisa y sus abrazos sinceros. Actriz de teatro, cine, televisión y modelo", rezaba el comunicado.

Twitter

La actriz, que participó en montajes teatrales como 'Tomar partido', series como 'La Peste' y películas como 'El mundo es suyo', tuvo una trayectoria profesional marcada por su profundo amor a la escena y era muy querida por sus compañeros, prueba de ello son los mensajes de pésame que han compartido en sus redes sociales. Sebastián Haro, con el que trabajó en 'Tomar partido', escribió en su cuenta de Facebook: "Esto es una putada, una compañera tan especial, tan luchadora, tan buena, tan joven... no puede irse así, de sopetón. Hoy estoy muy triste, la profesión en Sevilla está triste".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Se ha ido una maravillosa actriz, que adoraba la interpretación. Una persona buena que amaba la vida. Se va de manera inesperada y demasiado pronto, dejando una profunda tristeza en los que tuvimos la oportunidad de compartir camino con ella. Descansa en paz, Rocio#RocioBorrallo pic.twitter.com/NUmbO3uCHS — Alfonso Sánchez (@mundoficcion) May 24, 2023

También el actor Alfonso Sánchez, conocido por formar parte del dúo humorístico 'Los compadres' expresaba su dolor por la muerte de Rocío Borrallo. "Se ha ido una maravillosa actriz, que adoraba la interpretación. Una persona buena que amaba la vida. Se va de manera inesperada y demasiado pronto, dejando una profunda tristeza en los que tuvimos la oportunidad de compartir camino con ella. Descansa en paz, Rocío", escribió.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, también ha lamentado el fallecimiento de la actriz, a través de sus redes sociales. "Un abrazo a su familia, amigos y compañeros de profesión. Una carrera sobresaliente tanto en cine y televisión que se trunca de forma inesperada. Descanse en paz", publicó el político.