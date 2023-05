Telecinco

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

El invitado de esta noche en 'Mi casa es la tuya' ha sido el tenista Fernando Verdasco. El deportista recibía a Bertín Osborne en casa de Isabel Preysler y disfrutaban de una buena charla en donde hemos podido conocer una faceta más personal del marido de Ana Boyer . Verdasco se ha sentido tan cómodo que le contaba al presentador algo que nadie sabía: cómo fue su pedida de mano.y el tenista vio que la oportunidad perfecta para pedirle matrimonio era un viaje que tenía a la India."Fuimos aIndia de vacaciones. Me llevé el anillo, tenía todo preparado. Hubo un día que nos dieron un paseo en camello, que nos subieron a lo alto de una colina en la selva, y de repente, con la puesta del sol,Era perfecto, pero se me pasó la oportunidad", comenzaba contando. El viaje continuó y las oportunidades le iban surgiendo como anillo al dedo, y nunca mejor dicho, pero se le escapaban. "Otro día, bajo la luna llena, solos en medio de un campo, rosas por todos lados…Otra vez, se me olvidó el anillo. Pero pensé ‘vamos a Maldivas después, ese es el sitio’.Cuatro días diluviando sin parar. Me lo traje de vuelta", y a Bertín le entraba la risa viendo lo desastre que es.Finalmente se lo terminó pidiendo un día normal en la casa que compartían y le confesaba al presentador que se emocionó mucho. "Yo soy más flojeras que la leche.. Fue muy bonito".